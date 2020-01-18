شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك لوزيرة الصحة: غياب التخطيط سبب تدنى الخدمة ومعاناة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم تهيئة بيئة العمل المناسبة لأدنى درجات السلامة المهنية والإعاشة والتدريب للأطباء العاملين بوزارة الصحة، وما ترتب على ذلك من نتائج خلال العام المالى كان آخرها ضحايا حادث أطباء محافظة المنيا، وأيضا تقدم عدد كبير من الأطباء بالاستقالة وعدد أكبر بطلبات الحصول على إجازة داخلية وخارجية بشكل يؤثر على الأداء فى منظومة الصحة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، ووكيل لجنة الزراعة والرى بالرلمان، أن هذا الأمر تسبب فى خلق بيئة غير مناسبة للعمل، وأصبحت طاردة للكفاءات والأطباء بكافة تخصصاتهم نتيجة سوء الإدارة والتخبط فى اتخاذ القرارات العشوائية، وغياب التخطيط الاستراتيجي والعلمي بمنظومة الصحه، وانعكس ذلك على المنظومة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملموس، مما يستوجب سرعة اتخاذ قرارات عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التى تهدد المنظومة بشكل عام.

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وأضاف عضو البرلمان أن تصحيح الأوضاع يستوجب اتخاذ قرارات عاجلة، حفاظا على المنظومة الصحية فى مصر وحرصا على جهود الدولة التى تجلت بوضوح فى تبني القيادة السياسية لعدد من المبادرات كان لها الأثر الإيجابي فى نفوس جميع المصريين، والتى نأمل فى أن يكون استكمال تلك المبادرات من خلال خطة استراتيجية ورؤية متكاملة لمنظومة الصحة فى مصر.

وتابع عضو مجلس النواب أن منظومة الصحة من أبرز القطاعات الحيوية التى تشهد اهتماما كبيرا، وذلك يعود لأنها تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، ولا بد من رؤية وخطط فى التعامل مع الملفات العالقة بالوزارة، وسرعة اتخاذ قرارات ينعكس أثرها على الخدمة المقدمة للجمهور، ويكون هناك ترقب دائم واجتماعات لتذليل العقبات وترجمة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة فى صورة قرارات على أرض الواقع.