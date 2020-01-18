الخزانة البريطانية تجمد أصول حزب الله بالكامل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حزب الله اللبناني مدرج ضمن قوائم الإرهاب

وقالت الخزانة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها أدرجت، اعتبارا من يوم الخميس 16 يناير، حزب الله بالكامل (بجناحيه السياسي والعسكري) تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

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وتصنف الولايات المتحدة أيضا حزب الله منظمة إرهابية، كما تفرض على الشخصيات والشركات الداعمة له عقوبات عديدة.

وتقول الخزانة الأميركية إن "العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه".

وتشير إلى "أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم".

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