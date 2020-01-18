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مؤتمر برلين.. تأهب أمني وحظر طيران وقناصة وتحويلات مرورية

السبت 18 يناير 2020

قبل يوم من عقد مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، تتسارع خطى الترتيبات والتحضيرات السياسية، جنبا إلى جنب مع إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الحدث.



وتشمل الإجراءات فرض حظر طيران، وتحويلات مرورية، وتأهب أمني، وتأمين شخصي للرؤساء المشاركين.

ويبدأ مؤتمر برلين للسلام في ليبيا في تمام الـ13:30 بالتوقيت المحلي (12:30 غرينتش) يوم الأحد المقبل، في الحي الحكومي في وسط العاصمة الألمانية، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، بعد تأكيد عدد من قادة الدول والحكومات، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني يورس جونسون، فضلا عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ووفق صحيفة "برلينر مورغن بوست" الألمانية، من المقرر أن تحصل شرطة ولاية برلين على دعم من شرطة الولايات الأخرى، لتأمين المؤتمر. ووفق نقابة الشرطة الألمانية طلبت شرطة برلين بالفعل المئات من العناصر الشرطية الإضافية من الولايات الأخرى، استعدادا للمؤتمر.

وقال جينس شوبرانسكي، المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية في برلين في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "بالتأكيد سننشر قوات في المدينة بشكل أكبر من أيام الأحاد العادية".

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وتابع"بالإضافة لحماية مقر المستشارية، حيث يعقد المؤتمر، تتمثل أحد أهم مهامنا في هذا اليوم في التعامل بشكل سلس مع حركة الملاحة الجوية في مطارات برلين وتسهيل حركة الزوار منها لوسط المدينة".

وعلى هامش أعمال المؤتمر، منحت الشرطة تراخيص لمظاهرة و9 مسيرات احتجاجية يشارك في كل واحدة منها 400 شخص، في محيط مقر المستشارية في وسط برلين، وفق بيان للشرطة. ولم تذكر الشرطة معلومات إضافية عن أهداف هذه الاحتجاجات.

مروريا، نصحت الشرطة سائقي المركبات الخاصة بتجنب منطقة وسط برلين يوم الأحد، لإغلاقها العديد من الشوارع لأسباب أمنية. كما تفرض الشرطة طوقا أمنيا حول مقر المستشارية، يوم الأحد، ما يعيق حركة المرور ويسبب اختناقات مرورية متوقعة.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قررت السلطات فرض تأمين مكثف على الشوارع التي تمر بها مواكب رئيسي روسيا وفرنسا، ورئيس وزراء بريطانيا، انطلاقا من المطار وحتى مقر المستشارية.

بالإضافة لذلك، قررت هيئة المراقبة الجوية الألمانية "حكومية" فرض منطقة حظر طيران على امتداد 55 كيلومترا وارتفاع 3 آلاف متر، فوق الحي الحكومي في وسط برلين، من الساعة 8 صباحا يوم الأحد، حتى الساعة 19 من مساء الإثنين، لتأمين أعمال المؤتمر ضد أي هجمات.

ومن المقرر، أن تراقب دوريات لمروحيات الشرطة المزودة بكاميرات التصوير الحراري، محيط مقر المستشارية، من الجو.

كما قررت الشرطة فرض إجراءات تأمين إضافية وحراسة منفصلة على الفنادق أو السفارات التي يقيم فيها المشاركون في المؤتمر، خاصة بوتين، وفحص محيط مقرات الإقامة بكلاب التفتيش، ونشر القناصة على الأسطح المحيطة.