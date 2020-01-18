تمكنت مفارز شرطة كربلاء والمنشآت، من القاء القبض على 5 مخربين اثناء محاولتهم صنع( المولتوف) لغرض حرق المباني والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين.
وأضاف ان "وعي المواطنين وتعاونهم مع القوات الامنية اثمر بالقبض على هذه المجموعة"، مشيرا الى انه "تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزائهم العادل".
ولفت البيان ان "شرطة كربلاء قامت بنشر مفارزها بشكل مكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع حصول أعمال عنف وتخريب بعد المناشدات التي أطلقها أهالي المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 5 مخربين حاولوا اضرام النيران في المباني والممتلكات العامة بكربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.