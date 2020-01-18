شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعم نقابتك" بالمحامين: أكاديمية المحاماة ستحدث نقلة نوعية بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين، إن أكاديمية المحاماة المقررة بتعديلات قانون المحاماة والتى ستكون بديلة عن معهد المحاماة ويلزم اجتياز الدراسة بها للقيد بالجدول الابتدائي ستحدث نقلة نوعية.

وأضاف عبد المجيد جابر، فى تصريحات له، أن الهدف الرئيسي للأكاديمية هى تأهيل المحامين الجدد لممارسة المهنة بشكل فعلي، لأن الدراسة في كليات الحقوق دراسة أكاديمية نظرية بحتة، ولكن الدراسة فى أكاديمية المحاماة دراسة عملية، تعلم أصول وأسرار ممارسة المهنة وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، فى إطار من القانون والاحترام المتبادل.

وشدد جابر على ضرورة الاهتمام بالجانب السلوكي للمحامي وتلقينه معني مهنة المحاماة كرسالة سامية بجانب الجانب المهني، ليعلم أنها ليست مهنة كسب مال فقط وتعليمه أدبيات وأخلاقيات مهنة المحاماة، مؤكدا أن هذه التجربة مطبقة فى كل دول العالم ولا يمكن ممارسة مهنة المحاماة إلا بشروط قاسية جدا وتأهيل على أعلى مستوى للحصول على كارنيه مهنة المحاماة.

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وكان سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أكد من قبل أن المحاماة مرت بمرحلة خطيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، لحماية أموال المحامين، ومقاومة خريحي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وأن العام الجاري هو الأخير لقبول القيد بجداول النقابة مباشرة، وأنه ابتداء من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة.

وأضاف سامح عاشور فى تصريحات له أن الدراسة بالأكاديمية يعقبها اختبار تحريري يكون اجتيازه شرطا للقيد بالنقابة، مشيرا إلى أن من يتدبر قسم المحاماة سيدرك أنها مسئولية كبيرة من يحملها يجب أن يكون مؤهلا لها من حيث المظهر والمضمون، مؤكدا أن معركة تطهير جداول النقابة ما زالت مستمرة، وأنه تتم مراجعة كل الأوراق التي قدمت للوصول لمن تسرب عن طريق الغش والتزوير، وأن من يثبت تزويره يحال للنيابة العامة.

وطالب بمن يمتلك معلومة بتسرب أحد من غير المشتغلين لجداول النقابة بتقديمها لنقابة المحامين لتأكد من صحتها واتخاد اللازم، مشيرا إلى أن عدد الجمعية العمومية تجاوز 400 ألف في عام 2016، بينما يصل الآن إلى 145 ألفا، وهو ما يعبر عن الإنجاز الذي تحقق، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس، إضافة لوضع حجري أساس نادي المحامين الرياضي، وأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مهنية كبرى، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء.