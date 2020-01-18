اليوم.. غرفة التطوير العقاري تعرض انجازات 2019 في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: تعقد غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، مائدة مستديرة اليوم السبت؛ لمناقشة خطة الغرفة المستقبلية وما تم تحقيقة خلال العام الماضي. ويدير المائدة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، كما يحضر المهندس هاني العسال وكيل الغرفة، والمهندس أمكد حسنين وكيل ثاني للغرفة، والمهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة الغرفة.

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