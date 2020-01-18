"التعليم": 20 يناير إجازة من الامتحانات لتزامنه مع عيد الغطاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لتزامنه مع عيد الغطاس.

وسبق وأن أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي بدأت يوم 11 يناير وتنتهي 23 يناير الجاري.

ويحتفل الأقباط، يوم 19 يناير من كل عام، بعيد الغطاس، إلا أن هذا العام سيكون العيد يوم 20 يناير؛ لأنها سنة كبيسة.

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وأكد حجازي في تصريحات لـ"الخليج 365"، عدم وجود امتحانات يوم 19 يناير؛ لتزامن الموعد مع عيد الغطاس، مضيفًا: "في حال جاء العيد يوم 20 يناير سيكون الامتحان يوم 19 يناير".

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 11 يناير الجاري، وتنتهي 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.​