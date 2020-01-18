يقلدون"شاومينج".. إنشاء طلاب مجموعة "واتس" لتسهيلهم الغش بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اكتشفت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، الجمعة، إنشاء 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، بمدينة كفر الشيخ، مجموعة على موقع التواصل "واتس"، بهدف تسهيل عملية الغش فيما بينهم، من خلال أدمن الجروب.

ووجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، مسئولي مدرسة الشهيد رياض الثانوية، باستدعاء الطلاب الستة، وأولياء أمورهم، بعدما تأكد لوكيلة الوزارة صحة الواقعة، وتبين أن أرقام الجلوس الخاصة بهم ليست مسلسلة.

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وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنها بالمتابعة جرى التوصل لأدمن الجروب، والطلاب الستة، ووفق ذلك جرى تحرير محضر غش لهم، وإخطار وزارة التربية والتعليم بالواقعة، تمهيدا لتوقيع عقوبة الغش عليهم.

من جانب آخر تقدم أثنين من أولياء الأمور لطالبين بالصف الثاني الثانوي، رفقة نجليهما، للعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بالبلاغ رقم 301 لسنة 2020 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، لإثبات حالة بخصوص إنصراف طلاب بالصف الثاني الثانوي، في لجنة بنفس المدرسة، بعد مرور 10 دقائق، من بدايه امتحان مواد الجبر، والتفاضل، وحساب المثلثات، أمس الخميس، دون وجه حق.

وأتهما وليا الأمر، من خلال بلاغهما، مسئولي اللجنة، بأنهم أمروا بصرفهم من اللجنة اعتقادا منهم بأن نجليهما الطالبين، قاما بالغش أثناء سير الأمتحان، على عكس الحقيقة، وطالبا باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة.