اليوم.. تشغيل مستشفى العديسات بالأقصر تجريبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال، اليوم 18 يناير الجاري.

جاء ذلك، خلال تفقد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بالانتهاء من وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى خلال 15 يومًا، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدة أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤه وفقاً لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن المستشفى تتكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.