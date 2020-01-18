بالصور.. حريق محدود في محكمة شمال الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السبت، من السيطرة علي حريق محدود اندلع بمحكمة شمال الجيزة. تلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مبنى محكمة الشمال. جرى الدفع ب٣ سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة مصدر النيران في الطابق العلوي وإخماد الحريق سريعا. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف علي ملابسات الحريق كاملة.

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