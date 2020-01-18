شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ترفض أن تكون ساحة لمغامرات إيران والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ليل الخميس، أن المساعي المبذولة ينبغي أن تحرز تقدمًا لتحقيق السلام بهذا البلد خلال العام الجاري، فيما اتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الانقلابيين بأنهم غير جادين لتحقيقه، رافضًا أن تكون بلاده ساحة لمغامرات ومشاريع نظام إيران عبر ذراعها الحوثية.

وقال السفير اليمني عبدالله السعدي: إن استمرار التعنت وسياسة المماطلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد منذ توقيعه في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، تأكيد على عدم جديتها في تحقيق السلام، وتحدّ للجهود الأممية والمجتمع الدولي.

وجدد السعدي «التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الثابت من أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، لا سيما تنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية، وانسحاب الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية».

واعتبر أن تدخلات نظام طهران ودوره التخريبي في اليمن عبر الميليشيات الحوثية أصبحت تشكّل تهديدًا لأمن واستقرار بلاده والأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشددًا على أن اليمنيين لن يقبلوا بأن تكون بلادهم ساحة لمشاريع إيران. من جانبه، قال غريفيث في إحاطة أمام مجلس الأمن: إنه منذ بداية شهر يناير الجاري مرت تسعة أيام دون أية غارات جوية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الأزمة الإقليمية امتحنت صمود الجهود المختلفة التي تبذلها الأطراف، وهي المساعي التي ينبغي أن تحقق السلام باليمن في 2020.

ورعت الأمم المتحدة عدة جولات من مفاوضات السلام كان آخرها في ستوكهولم 2018، وتوصل خلالها إلى اتفاق بشأن وقف العمليات العسكرية في الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين وكذلك تفاهمات حول الملف الاقتصادي وحصار تعز.