4 سنوات حبسا لمكسيكي دخل بمروحية الأجواء المغربية بطريقة غير قانونية

أدانت غرفة الجنح التلبسية في ابتدائية طنجة، أول أمس الأربعاء، شخصا مكسيكيا بـ4 سنوات حبسا نافذا، إثر اختراقه للأجواء المغربية بواسطة طائرة “هيليكوبتر”، في شهر شتنبر من السنة الماضية، وسقوطها بجماعة سبت الزينات، فيما تمت تبرأته من تهمة الاتجار في المخدرات.

وقضت المحكمة بأداء المتهم “ت.م” البالغ من العمر 43 عاما، غرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وتعويض قدره 9.689.286 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وبمصادرة الطائرة المحجوزة بجميع معداتها والمبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بمحاولة الاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص، وحيازة بضاعة أجنبية “مروحية” بدون سند صحيح، وبدون تصريح مسبق عبر مكتب جمركي، والدخول إلى التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 03.02 المتعلق بدخول الأجانب بالمملكة المغربية، ولبالهجرة غير الشرعية والتحليق فوق الاراضي المغربية باستعمال طائرة أجنبية دون ترخيص.

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وتعود فصول هذه القضية، إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، حينما سقطت مروحية بجماعة سبت الزينات ضواحي طنجة، وتسببت في أضرار جسيمة لإحدى المنازل المتواجدة بدور الصفصافة.

وأدى سقوط المروحية واصطدامها بجدار المنزل آنذاك، إلى إحداث تصدعات في المنزل، وانهيار جزء كبير من السقف المغطى بـ”الزنك”.

وخلف الحادث، حالة من الهلع في صفوف سكان دوار الصفصافة واستنفارا أمنيا كبيرا، فيما جرى توقيف ربان المروحية الذي أصيب بجروح طفيفة في وقت لاحق.