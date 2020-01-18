“إم بي سي” تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من “ذا فويس كيدز” بعد قضية مقتل شاب بمنزلها

أنهت إدارة قنوات “إم بي سي” الجدل، الذي أثير حول استمرار الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس كيدز”، بعد انتشار أخبار مغادرتها البرنامج نتيجة تطورات قضية مقتل شاب بمنزلها، والتي يتابع فيها زوجها الطبيب فادي الهاشم.

وكشف مدير البرامج الترفيهية في القناة، أليكس معوشي، لبرنامج “ام بي سي تراندينغ” أمس الخميس، أن الأخبار التي راجت حول انسحاب نانسي أو التخلي عنها في “ذا فويس كيدز” عارية من الصحة، وهي مستمرة مع أعضاء لجنة التحكيم هذا الموسم، وحتى في الموسم المقبل.

وكانت تقارير إعلامية لبنانية، قد تحدثت عن منع نانسي من سفر عاجل من أجل استجوابها في التحقيق، الأمر الذي جعل أخبار انسحابها من “ذا فويس كيدز” رائجة، غير أنها غير صحيحة حسب إدارة “ام بي سي”.

يذكر أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، ادعت على فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة “القتل العمد” للشاب السوري محمد الموسى، الذي يروج أنه كان يعمل في بيت نانسي وتم قتله عمدا، في حين أن رواية نانسي عجرم وزوجها تشير إلى اقتحام بيتهما ومحاولة سرقته من طرف الشاب المقتول، وأن الحادث نتيجة دفاع عن النفس لا غير.