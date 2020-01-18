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رئيس أوكرانيا يرفض استقالة رئيس الوزراء إثر التسجيل المسرب

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رئيس أوكرانيا يرفض استقالة رئيس الوزراء إثر التسجيل المسرب

السبت 18 يناير 2020

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء بعد تسريب تصريحاته التي انتقد فيها الرئيس. 

 

وقال زيلينسكي، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة أوليكسي جونشاروك، "لقد قررت منحك وحكومتك فرصة"، وفقا لمقطع فيديو صادر عن الرئاسة.

 

وأضاف "هذا ليس الوقت المناسب لزعزعة البلاد اقتصاديا وسياسيا".

 

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وكان رئيس الوزراء قدم استقالته بعدما تسرّب تسجيل صوتي نُسب إليه يشكك بمدى فهم الرئيس للاقتصاد، في أول اختبار سياسي كبير يواجهه الرئيس حديث العهد بالسياسة.

 

تسجيل التصريحات المفترضة التي نُشرت هذا الأسبوع تمت خلال اجتماع غير رسمي عُقد في ديسمبر/كانون الأول بين وزراء وكبار المسؤولين من المصرف الوطني.

 

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن المشاركين ناقشوا كيفية شرح التطورات الاقتصادية الأخيرة لزيلينسكي، والذي كان ممثلاً كوميديًّا ولا يمتلك خبرة سياسية عندما حقق فوزا مفاجئا في انتخابات العام الماضي.

 

وبحسب التقارير سُمع صوت جونشاروك وهو يقول إنه يجب شرحها بشكل مبسّط نظراً إلى أن فهمه للاقتصاد "بدائي".

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