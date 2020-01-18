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الجيش الليبي يؤكد على جاهزيته لردع التدخل التركي في أراضيه

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجيش الليبي يؤكد على جاهزيته لردع التدخل التركي في أراضيه

السبت 18 يناير 2020

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنيا أو عسكريا.

 

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن القيادة العامة لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي.

 

وأشار إلى أن القوات الليبية تلتزم التزاما كاملا بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار.

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وأضاف: "بإمكاننا التقدم نحو طرابلس لكننا ملتزمون بوقف إطلاق النار استجابة لرغبة المجتمع الدولي."

 

وقال المتحدث العسكري أيضا إن الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول واصفا إياها بالخطوة الجبارة ومضيفا أن ما على القوات المسلحة سوى حماية الشعب الليبي وحماية كل مكوناته وعدم السماح لأي أحد بتهديده.

 

وقال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الجمعة لرويترز إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من السبت، بناء على أمر الجيش الوطني الليبي.

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