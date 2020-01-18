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وائل غنيم يفضح يحيى حامد على قنوات الإخوان: ساب الشباب تتسوح وخد جنسية تركيا
السبت 18 يناير 2020
وجه الناشط المصري وائل غنيم، انتقادات لاذعة للإخواني يحيى حامد، في مداخلة من خلال تطبيق "سكايب" مع الإعلامي الإخواني سيد توكل على قناة مكملين، وقال يحيى حامد ساب العيال الصغيرة تتسوح في الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان، أنا عاوز أعرف مين بيموله يا ريت حد فيكو يجاوبني بيجيب فلوس البيزنس بتاعه منين".
وأضاف وائل غنيم خلال مداخلته على قناة مكملين: "أنتو من أول المكاملة وعاوزني أضرب نار وأوجه انتقادات هنا وهنا ولأشخاص بعينهم، أنا عاوز أعرف من اللى ورا يحيى حامد وعزام التميمي ومين بيديهم الفلوس دي كلها، وإيه المصلحة في إنهم يهاجموا مصر".
وأضاف "غنيم": "يا ريت يحيى حامد يبص للصورة الصح لمصر، وهو فاهم إن الغلط راكبه".
وكرر وائل غنيم انتقاده لمصادر التمويل لقنوات الإخوان مطالبا بمعرفة مصادر تمويلهم ولأي جهة هم يعملون، موضحا "نفسي أعرف مين اللى بيمولم، لو عندكم الجراءة حد يجاوبني".
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