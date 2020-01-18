اخبار العالم

فشل تهدئة إدلب في حماية السوريين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فشل تهدئة إدلب في حماية السوريين والان نبدء بالتفاصيل

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الجمعة لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة: إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا «فشل مرة أخرى في حماية المدنيين».

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع: من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر.

وقالت الأمم المتحدة الخميس: إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم نظام الأسد المدعوم من ميليشيات طهران على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فشل تهدئة إدلب في حماية السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا