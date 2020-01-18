شكرا لقرائتكم خبر عن فشل تهدئة إدلب في حماية السوريين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع: من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر.
وقالت الأمم المتحدة الخميس: إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم نظام الأسد المدعوم من ميليشيات طهران على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
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