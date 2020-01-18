شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: وقف النار بإدلب فشل في حماية المدنيين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع أنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".
وأكدت الأمم المتحدة أمس أن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر للمناطق الحدودية مع تجدد الهجوم على محافظة إدلب.
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