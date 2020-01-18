شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» لـ«خامنئي»: انتبه لكلامك والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله.

وأضاف ترامب على تويتر: "المدعو ‘الزعيم الأعلى" لإيران... قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف: "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني.. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه".