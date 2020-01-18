شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» لـ«خامنئي»: انتبه لكلامك والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله.
وأضاف ترامب على تويتر: "المدعو ‘الزعيم الأعلى" لإيران... قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضاف: "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني.. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه".
كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» لـ«خامنئي»: انتبه لكلامك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.