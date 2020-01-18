ترامب محذرًا خامنئي: انتبه بشدة إلى كلماتك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب محذرا خامنئي: انتبه بشدة إلى كلماتك

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على المرشد الإيراني علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى كلماته، وذلك بعدما قال الأخير إن طهران قد تنقل المعركة خارج حدودها.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ما يسمى بالمرشد "الأعلى" لإيران، الذي لم يكن أعلى في الآونة الأخيرة، ذكر الولايات المتحدة والدول الأوروبية بطريقة خسيسة.

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وأضاف الرئيس الأمريكي "اقتصادهم آخذ في الانهيار، ويعاني شعبهم. يجب أن يكون حذرا جدا في كلماته! "

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك قد قال إن التهديدات التي أطلقتها طهران ستزيد فقط من عزلتها.

وقال هوك في إفادة للصحفيين "كلما هدد النظام العالم زادت عزلته... ستزداد فقط عزلة إيران إلى أن تتصرف كبلد طبيعي".

وفي أول خطبة جمعة يلقيها خلال ثماني سنوات، قال علي خامنئي للمصلين الذين رددوا "الموت لأمريكا" إن الحرس الثوري قد ينقل معركته خارج حدود إيران وذلك بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة.