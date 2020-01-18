عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وائل غنيم لمذيعي مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللي جايلكم من قطر

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الناشط وائل غنيم، الناشط السياسى، أن الحل الوحيد لأي أزمة تمر بها مصر، سيكون من خلال اتحاد المصريين، وألا تحصل أي جهة على تمويل أو أموال من قطر أو غيرها.

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وشن وائل غنيم هجوما عنيفا على قناة مكملين التى كان يتحدث لها عبر سكايب، قائلا: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادي وتحركه أيادي خارجية".

وفضح الناشط السياسى طريقة تناول قنوات الإخوان، وإعلاميين الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات: " انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى بيتقال لكم من قطر.. وطلعتوا إشاعة أن الإمارات مولت حركة تمرد".