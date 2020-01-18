انتهاء أزمة سد النهضة.. 6 بنود تحدد آليات ملء الخزان.. وحقائق هامة حول الاتفاق التاريخي (انفوجراف)

كتب: ضياء السقا

أسفرت الجولة الأخيرة للمفاوضات، بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول أزمة سد النهضة، والتى أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن نتائج مبهرة بشأن آليات ملء الخزان بما يحافظ على الحقوق المصرية في نهر النيل.

وشارك فى الاجتماع، وفود الدول الثلاثة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولى، بصفة مراقبين.

وتم الاتفق على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومى 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ملء وتشغيل السد.

وفي سياق متصل، نشر موقع "مبتدا" انفوجراف، يبرز 6 بنود تحدد آليات ملء السد.

1 - سيتم تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وسيتم تنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر.

2 - وسيتم الملء خلال موسم الأمطار ، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس ، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

3 - ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد الوصول السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء ، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4 - وسيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف لفترة طويلة.

5 - خلال التشغيل على المدى الطويل ، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف ، والجفاف الطويل.

6 - سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

حقائق تبدد أكاذيب

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من جانبه، استعرض "اليوم السابع" في انفوجراف مجموعة من النقاط المهمة فى ضوء نتائج الجولة الأخيرة للمفاوضات، وجاءت كالتالي:

- ملء السد سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر بمعنى أنه سيتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة لأخرى

- هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت

- مرحلة الملء الأولى ستتم فى وقت سريع وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير على دول المصب

- التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد وتلتزم أثيوبيا بإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ذلك

سيتم التباحث حول:

التعاون فى قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التى سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة

آلية فض المنازعات التى قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات فى كمية الفيضان

الاجتماع القادم يمثل أهمية كبرى للتوافق حول كافة الأمور المعلقة والوصول لاتفاق شامل.

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