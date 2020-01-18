’’متستحقيش تقعدي مكانك‘‘.. نائبة برلمانية تهاجم وزيرة الصحة وتطالب بسحب الثقة منها

كتب: ضياء السقا

هاجمت النائبة دينا عبد العزيز، وزيرة الصحة، هالة زايد، بسبب الإهمال الذي تفشى في مستشفى حلوان العام، ومركز كابريتاج حلوان للعلاج الطبيعي، فضلا عن القرارات العشوائية التي تتخذها الوزارة.

وقالت نائبة حلوان، أثناء كلمتها بجلسة استجواب وزيرة الصحة: "لما يكون فيه مواطن مش عارف يدخل العناية المركزة إلا بعد ما أتوسط له يبقى الموجود على كرسي وزارة الصحة ميستحقش يقعد مكانه".

وأضافت عبد العزيز أن وزيرة الصحة يغيب عنها فقه الأولويات، وتأخذ قرارات دون دراسة مثل وقف البناء في جميع المستشفيات، ولا تقوم بدورها وتعتمد على آخرين.

وطالبت النائبة في نهاية كلمتها بسحب الثقة من وزيرة الصحة، قائلة: "مينفعش أطرح الثقة في حضرتك أكتر من كده".

كلمة النائبة

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وتصدر هاشتاج "#اقاله_وزيره_الصحه"، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد وفاة 4 وإصابة 17، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، تنقل أطباء أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وطالب المغردون بمحاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسوي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وفي سياق متصل، قالت نقابة الأطباء، إن أطباء المنيا كانوا فى طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧.

ونعت نقابة أطباء مصر في بيان، الطبيبات شهداء المهنة واللاتى وافتهن المنية، وأبدت تمنيها الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.

من جانبه، طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، بمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتم توفير مدربين للأطباء فى محافظاتهم بدلا من انتقال أعداد كبيرة من الأطباء من محافظة لأخرى، أو توفير وسيلة انتقال مناسبة وآمنة لهم، أو إتاحة فرصة لهم للحجز والسفر بالقطارات.

وأضاف الطاهر: "مافيش حاجه اسمها لازم بكرة تكونوا فى التدريب، ومافيش حجوزات فى القطر، وفى النهاية اضطروا يركبوا وسيلة نقل بهذا السوء".