غانتس: نتناياهو لا يصلح لرئاسة حكومة إسرائيل

شن زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي في إسرائيل ​بيني غانتس​، في تصريح عبر موافع التواصل الاجتماعي، "هجوما حادا على رئيس الوزراء وحزب "الليكود" اليميني ​بنيامين نتانياهو​"، معتبراً أن "الأخير لم يعد شخصية مناسبة ل​رئاسة الحكومة​، وان كل من يسعى إلى استغلال ​الأمن الإسرائيلي​ لإدخال أنصار الكاهانية إلى ​الكنيست​ ليس مناسبا لتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل، وكل من يتاجر بالأمن القومي لتحقيق فوائد شخصية ويستغل موقفه القيادي لتحقيق مكاسب شخصية لا يجوز أن يتولى منصب رئيس الوزراء".

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