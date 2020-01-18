تجمع عدد من ​المتظاهرين​ في ​فرنسا​ أمام أحد المسارح في ​باريس​ حيث كان الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ بالداخل لحضور أحد العروض. ووصلت ​قوات الأمن​ إلى مكان المسرح على الفور ومنعت المجموعة التي حاولت دخول المسرح في باريس. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يحاولون اقتحام مسرح في فرنسا أثناء تواجد ماكرون بداخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.