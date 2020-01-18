ترامب: خامنئي يجب أن يكون حذرا جدا بكلماته

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ما يسمى بالمرشد الأعلى ل​إيران​" ​علي خامنئي​، "كان لديه في الآونة الأخيرة بعض الأشياء السيئة ليقولها عن ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​. اقتصادهم في حالة انهيار، وشعبهم يعاني"، مشيرا الى أن خامنئي "يجب أن يكون حذرا جدا مع كلماته".

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