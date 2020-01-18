الداخلية السورية تحذر من التعامل بغير الليرة السورية

حذرت ​وزارة الداخلية السورية​، من "التعامل بغير ​الليرة السورية​"، مؤكدة أنها "ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها"، مطالبةً بـ"ضرورة التقيد بأحكام المرسوم رقم 54 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري"، مشيرةً الى انها "ستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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