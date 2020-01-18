الدفاع الاميركية: لم نعد الدولة الرائدة عالميا في مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية

أشار نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية جون هايتنالى، ان "​الولايات المتحدة​ لم تعد ​الدولة​ الرائدة عالميا في مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية، وباتت تحتاج لسنوات عديدة كي تستعيد مكانتها السابقة"، كاشفاً ان "​اميركا​ كانت في الطليعة قبل 10 سنوات حيث كان لديها برنامج ونموذج لكنهما لم يعملا جيدا"، معرباً عن "أسفه لقرار السلطات التخلي عن هذين البرنامجين بسبب فشلهما"، داعياً إلى "الإسراع في إنعاش مشاريع الأسلحة فرط الصوتية في البلاد".

ويأتي تصريح هايتن، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "بلاده تملك ​صواريخ​ كبيرة وقوية إضافة إلى عملها على تطوير صواريخ فرط صوتية".