شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لوزيرة الصحة بعد حادث طبيبات المنيا: عدم تفعيل اللامركزية يحكم الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بخصوص الحادث الأخير لأطباء وطبيبات المنيا، والذى راح ضحيته أطباء وطبيبات في ريعان الشباب بسبب الإهمال والتقصير وسوء الإدارة، وعدم تفعيل اللامركزية، فبدلا من إقامة الدورات التدريبية في قاعات داخل المحافظات وبمدربين من أبناء المحافظات أو انتقال المدربين للأطباء والطبيبات بمحافظاتهم، لتخفيف المعاناة ومشقة السفر والتكاليف وتعريض حياتهم للخطر لسوء الأحوال الجوية وسوء حالة الطرق.

وتساءل النائب رياض عبد الستار، فى البيان العاجل، لماذا لم تواكب وزارة الصحة التطور العلمي بمنح هذه الدورة عن طريق الفيديو كونفرانس أو الإيميلات والواتس آب وغيره من تكنولوجيا المعلومات، وهذا الحادث الكارثي رسالة إلى رئيس الوزراء وكل الوزراء بسرعة تطبيق وتفعيل اللامركزية فى كل المجالات، لاستئصال البيروقراطية من جميع أجهزة الدولة لتكون مصر الدولة الحديثة التى يتمناها الشعب المصرى.

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وطالب عضو مجلس النواب، في بيانه، بمحاسبة كل من تسببوا في هذا الحادث الكارثي بدءا من الوزراء وكل من ساهم في هذا الحادث، متقدما لكل أبناء الشعب المصري ولأبناء وأطباء وطبيبات مصر ومحافظة المنيا بخالص العزاء.

وكان قد أكد مصدر مسئول فى وزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد كلفت بتعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسر الشهداء، وسيتم توفير فرص عمل لائقة للمصابين بالوزارة وكذلك أسر المتوفين.

وكشف وزارة الصحة والسكان عن استقرار حالة الطبيبات المصابات فى حادث المنيا، الذى وقع يوم الأربعاء الماضى، وراح ضحيته 3 وفيات و17 مصابا، وقالت المصادر إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهن سيكتب لهم على خروج.