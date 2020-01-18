شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم: "مينفعش كل ما نعترض ننزل الشارع والمشاكل برة بتتحل على الترابيزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل غنيم خلال مداخلة مع الإعلامى الإخوانى سيد توكل على قناة مكملين من خلال تطبيق "سكايب"، أن ما تدعو إليه المعارضة الخارجية للتخريب والنزول إلى الشارع أمر غير صحيح وغير طبيعى، وقال: " مينفعش كل ما نزعل ونعترض ننزل الشارع، مش صح ومش هينفع، كدة مش هنخلص، المشاكل برة مصر بتتحل على الترابيزات.. مش فى الشارع".

وانتقد وائل غنيم خلال مداخلة على القناة الإخوانية، الذين يتاجرون بدماء الشهداء قائلاً: "اوعوا تتاجروا بحق الشهيد.. أنا هتحاسب لوحدى وأنت هتتحاسب لوحدك وكل واحد فينا هيتحاسب لوحده"، فقاطعه المذيع الإخوانى سيد توكل أثناء حديثه قائلا: "أنت أتغيرت أوى يا وائل"، فرد عليه: "الحمد لله أنا أتغيرت للأحسن وياريت كل الناس تتغير".