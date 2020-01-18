شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم يفضح المقاول: محمد على قاعد في إسبانيا يكلم هربانين في قطر وفاكرين هيحركوا 100 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن وائل غنيم ، الناشط السياسي، هجوما حادا على عزام التميمى، القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان، وأحد ممولى قنوات الإخوان، وقيادات الجماعة الإرهابية الهاربين في قطر وتركيا، متسائلا: "كيف لمجموعات هاربة تحرك بلد بها 100 مليون مواطن، أي نزول في الشوارع لن يعالج أي مشكلة في مصر".

وأضاف الناشط السياسي في حوار أجراءه عبر سكايب في قناة مكملين التي تبث من تركيا، : "كيف لمقاول هارب يدعى محمد على، موجود في إسبانيا، وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين، المقاول الهارب محمد على كان واخد الناس في رحلة 20 سبتمبر الماضى، واحد قاعد في إسبانيا بيكلم واحد هارب في قطر، وعايز يحركوا بلد فيها 100 مليون مواطن مصري"

وتابع:" ما هي خبرات عزام التميمى فى الحياة علشان هو والقطريين عايزين يحركوا بلد فيها 100 مليون، دى قطر كلها 300 ألف مواطن، عايزه تحرك بلد زى مصر فيها ملايين".

Advertisements