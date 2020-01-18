شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى: لا توجد ديمقراطية فى عهد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية تصريحات لـ أحمد ترك، رئيس بلدية ماردين المقال من منصبه، قال فيها إنه ليس بالإمكان التحدث عن ديمقراطية بدون الإدارات المحلية، وإنهم سيتمسكون بالسياسة الديمقراطية في كل الظروف والأوضاع، زاعما أن رؤساء البلديات يخضعون للوصاية الحكومية.

وأضاف ترك أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يستهدف القضاء على مكتسبات الأكراد فى تركيا، معتبرا الفترة الحالية هي الأكثر قسوة على الأكراد في تاريخ تركيا كما أن الولاة والمحافظين يواجهون مشاكل عندما يعملون بمعزل عن التعليمات.

وانتقد ترك سياسات حزب العدالة والتنمية التوسعية متابعا: "تطالبون القوى الأجنبية بالانسحاب، فما شأنكم في عفرين إذن؟ ما شأنكم في رأس العين؟ ما شأنكم في أربيل وسليمانية؟ ما شأنكم في تل الأبيض؟ في الواقع يتوجب إظهار هذه التطلعات الاستعمارية بشكل واضح وصريح، مهمتنا هنا ليست توجيه الرسائل للأكراد فقط، بل مهمتنا تكمن في ضرورة تحقيق سياسة تبعث رسالة لكل أفراد الشعب في تركيا وليس الأكراد فقط.

وأكد التقرير أن عمليات إقالة رؤساء البلديات الكردية ومحاكمتهم تأتي تنفيذًا لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم ليس ذلك فحسب بل سبق وكشف سليمان صوليو وزير الداخلية التركي أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.