ترامب محذرا خامنئي: يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على خطبة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الجمعة، والتي وصف فيها الرئيس الأمريكي بأنه "مهرج". وسخر ترامب من الزعيم الإيراني قائلا إن خامنئي "لم يكن (مرشدا) أعلى مؤخرا". وأضاف "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته".

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