بالصور.. سيارة طائشة تدهس المواطنين بأحد شوارع شبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شهدت منطقة مسجد المغفرة بشارع الجلاء، بشبين الكوم في المنوفية، اليوم السبت، حادث دهس سيارة ملاكي لعدد من المواطنين، عقب مشادة كلامية وقعت بين قائد السيارة الملاكي، وسائق سيارة تاكسي على أولوية المرور، ما أدى لإصابة عدد كبير من المواطنين، وتلف عدد من السيارات.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، بوقوع حادث دهس سيارة ملاكي لعدد من المواطنين، ودفع مرفق الإسعاف بالمنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد، بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

بالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا وقوع مشاجرة بين سائق سيارة تاكسي وآخرى ملاكي على أولوية المرور، استقل على إثرها قائد السيارة الملاكي عربته ودهس عددًًا من المواطنين، بعضهم إصابته بالغة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وسنوافيكم بالتفاصيل..