مخاطبة السيسي وجمعية عمومية.. 8 قرارات لنقابة الأطباء بشأن حادث "طبيبات المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقد مجلس نقابة الأطباء، اجتماعًا الجمعة؛ لبحث اتخاذ قرارات حيال حادث مصرع 3 طييبات وإصابة 15 آخرين، جراء حادث السير الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، لميكروباص يقل طبيبات كنّ في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية.

وبحسب بيان للنقابة، أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات من بينها: الدعوة لعقد جمعية عمومية في 18 مارس المقبل لبحث أزمات الأطباء في مصر فى ضوء ما جرى لطبيبات المنيا، بجانب مخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي؛ للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التي يواجهها الأطباء حالياً.

كما قرر مجلس النقابة إقامة تأبين لشهيدات الطب الثلاثة ( د نورا كمال ود رانيا محرم ود سماح نبيل ) يوم الثلاثاء القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر دار الحكمة.

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و قرر المجلس التحرك السريع وتفعيل القرارات التى اتخذها فور الحادث، وهي إحالة كل المتسببين في الحادث الى لجنة التحقيق بالنقابة، ورفع قضية مدنية ضد وزارة الصحة مع التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر، وتقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.

وكذلك طالب المجلس ضرورة إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، إما في حال حتمية الانتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

كذلك ضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل" ، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.