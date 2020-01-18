اليوم.. 53 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، خوض 53 ألف و578 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، في 335 لجنة بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في بيان صادر عن المديرية، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة، للشهادة الإعدادية، للرد على أي استفسارات، وحل المشاكل المتعلقة بالعملية الامتحانية.
وأضافت وكيل الوزارة في البيان، أن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية مشددة، وجرى الاستعداد بالكنترول الرئيسي للامتحانات، في عدد 10 كنترولات فرعية بالإدارات التعليمية.
وأشرفت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، مساء أمس الجمعة، على تسليم صناديق الشهادة الاعدادية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتواصلت وكيل الوزارة، مع رؤساء المدن، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، للاطمئنان على عدم وجود مياه في أفنية المدارس، ليتسنى للطلاب أداء أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت.
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