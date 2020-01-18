"بيصلوا عليها الجنازة".. مكالمة من مجهول تكشف جريمة قتل في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقيت ربة منزل حتفها قتلًا، على يد زوجها، بعدما تعدى عليها بـ"كوريك" بمركز دشنا، في قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بورود بلاغ من مجهول، بأداء الأهالي صلاة الجنازة على ربة منزل تدعى "نجوى.غ.ف" داخل مسجد السراج بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، دون استخراج تصريح دفن ووجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن هناك مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليها وزوجها "فتحي.م.م"، بائع فاكهة، بسبب خلافات عائلية، ضربها على إثرها الزوج بـ"كوريك" ما أدى إلى مقتلها.

حرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.