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أمر ملكي بالإفراج عن أمير قبيلة عتيبة يشعل تريندات السعودية

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أشعل أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية .

 

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أمرًا بالإفراج عن

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أمير قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن حميد، الذي اُعتقل بعد هجومه على رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ.


وقال الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، أحد شيوخ قبيلة

عتيبة، إن ولي العهد الأمير ، قبل وساطته للإفراج عن أخيه، وقام بالتوسط لدى الملك سلمان ليتم الإفراج عن الشيخ فيصل.

 

وكتب "بن حميد" في تغريدة على "تويتر": "خالص الشكر.. لولي العهد.. على قبول شفاعتي لأخي فيصل، وبالشفاعة لدى خادم الحرمين الشريفين وصدور الأمر الكريم بإطلاق سراحه".

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