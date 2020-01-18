ابو كسم: الراعي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وقطيش ليس مؤهلا بأن يطالبه بالإستقالة

شدد مدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الخوري ​عبده ابو كسم​، على أن "​البطريركية المارونية​ كان لها دور كبير في إعلان دولة ​لبنان​ الكبير، و​رئاسة الجمهورية​ هي الموقع الحاضن لكل الشعب"، مشيرا الى أن الإعلامي ​نديم قطيش​ "ليس من مستوى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ ليخاطبه بهذه السخافة وليس مؤهلا بأن يطالب الراعي بالإستقالة".

ولفت ابو كسم في حديث تلفزيوني الى أن "الراعي هو بطريرك الشرق ومجد لبنان اعطي له، وقطيش ليس على مستوى البطريركية المارونية. فاليقرأ ​تاريخ لبنان​ وتاريخ البطريركية واذا كان لديه شيء ليقوله، فليقوله بطريقة محترمة وبما يتناسب مع الوضع الذي نحن فيه"، مؤكدا أن "موقع رئاسة الجمهورية وأي موقع في ​السلطة​ اللبنانية هو موقع وطني، والراعي انطلاقا من موقعه الوطني يتطلع الى هذا الوطن من خلال الميثاق الوطني ومسؤولية كل الناس، وما قاله الراعي اليوم أن "من يعرقل ويساهم في إغراق البلد يعتبر عدوا"، بالتالي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم"، مشددا على أن "الموضوع ليس سخيفا ليطالب قطيش الراعي بالإستقالة أو بحجب موقع رئاسة الجمهورية".