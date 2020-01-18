جبور: تغيير شخص حاكم مصرف لبنان هو تصفية حسابات فقط

لفت رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" ​​شارل جبور​، الى أنه "منذ 13 تشرين 1990 إلى 17 تشرين 2019 قامت ​الدولة​، ولكن هذه الدولة تبين أنها دولة ​الفساد​ و​المحاصصة​ دولة المزرعة، ولكن بعد ​الثورة​ هنالك أمل في إنهاء هذه الحالة من الدولة والتوجه نحو دولة القانون"، مشيرا الى أن "القوات" كانت سباقة بوضع الإطار العام للحكومة المقبلة إذ أصبح مطلب "القوات" بحكومة اختصاصيين مستقلين مطلب الناس في الشوارع".

واعتبر جبور في حديث تلفزيوني أن "​حزب الله​ يحاول تمرير ​الحكومة​ بسبب إدراكه انهيار الهيكل ومواجهة الحكومة ليست مع ​14 آذار​ بل مع الناس والأزمات الراهنة"، داعيا الى "تغيير شامل مع سياسات مالية مختلفة تماما لأن الإبقاء على السياسات نفسها وتغيير شخص حاكم ​مصرف لبنان​ هو تصفية حسابات فقط".

وأكد أنه " لا يمكننا إلا أن نكون إلى جانب الناس في الطرقات خصوصا في ظل وجود فرصة حقيقية للتغيير والمبادرة هي بيد الشعب ولا "القوات"، مشددا على أن "تموضعنا الوطني واضح ولا يمكن استخدام لبنان ساحة لخدمة التوترات الإقليمية"، مبينا "أننا نتعاطى مع الحكومة المقبلة بحسب المعطيات فإذا صدرت المراسيم بحسب التسريبات فهذه الحكومة ستولد ميتة وأعتقد أنها ستكون حكومة العهد الأخيرة، وكان أمام العهد فرصة حقيقية لتأليف حكومة تحاكي مطالب الناس".