مروان شربل: حصانة حاكم مصرف لبنان هي حصانة أميركية

أعلن وزير الداخلية والبلديات الأسبق ​مروان شربل​، أن "اللذين يؤلفون ​الحكومة​ هم السياسيين ومستشاريهم"، وأن الحكومة الآتية لا تمثل مطالب ​المحتجين​ في الشارع.

وأشار شربل في لقاء تلفزيوني، إلى أن الخلاف اليوم هو على "تقاسم الحصص الذي أوصلنا إلى 100 مليار ​دولار​ دين"، داعياً إلى "ترك الرئيس المكلف ​حسان دياب​ لتأليف حكومة إنقاذية من دون تدخلات سياسية على الإطلاق".

وأكد شربل أن "الأحزاب الحالية هي أحزاب متناحرة، ولا يمكن للأحزاب المتناحرة أن تدير البلد"، لافتاً إلى أن الفكرة الوحيدة التي تستطيع انقاذ البلد هي "حكومة إنقاذ مؤلفة من مستقلين، تخضع لرقابة ​المجلس النيابي​ القائم".

واعتبر شربل أن الحصانة التي تحدث عنها ​الحريري​ لحاكم ​مصرف لبنان​ هي "حصانة أميركية".