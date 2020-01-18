شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فودة يحكى عن جنوب سيناء بأتوبيس النواب: مبارك لو جه دلوقتي مش هيعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أتوبيس الوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، علي هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، وسرد قصته مع محافظة جنوب سيناء منذ توليه مسئولية المحافظة، مؤكدا : " مبارك لو جه دلوقتي المحافظة رغم أنه كان عايش هنا، مش هيعرف الشوارع من التطوير اللي حصل، والطفرة الكبيرة التي حدثت".

وأضاف المحافظ للنواب، أنه كان هناك حالة احتقان بين شعب جنوب سيناء وقت توليه المسئولية، وكانت الشوارع غير نظيفة، مشددا : " كل حاجة إتغيرت، روح الشارع إتغير، والشوارع تم تنظيفها بدون شركات نظافة، الموظفين العاملين لدي المحافظة هم من نظفوها، والمواطنون هم من حافظوا عليها، علشان كده استحالة تلاقي ورقة في الشارع، وكمان الدولة ساعدتني بكل الطرق، في تغيير شكل المحافظة".

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وأضاف "فودة" في كلمته خلال استقباله بالوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، أنه حينما خاطبته وزيرة الثقافة بضرورة تطوير مسرح الطور بعد إغلاقه، أكد لها أن المحافظة تتحمل نصف تكلفة بناءه، متابعًا : "الهيئة الهندسية هتفور المسرح الموجود دلوقتي، وهنعمل واحد جديد، والمحافظة هتتحمل نصف التكلفة بواقع ١٠ مليون جنيه، و ١٠ مليون اخري من وزارة الثقافة".

ورصد الوفد البرلماني للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خلال الزيارة إهمال شديد في عدد من المواقع التي تفقدها في عدد من الجولات المفاجئة له خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، في ضوء الطلب المقدم من النائب غريب حسان، منها تهالك شديد وتراكم القمامة في مسرح الطور، وإهمال تسبب في انتشار الطحالب في حمام موسى، ما دفع اللجنة أن تقرر استدعاء وزيرى السياحة والتخطيط في اجتماع موسع.

ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ ١٢ نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.