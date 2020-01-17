متأثرا بجراحه.. وفاة نجل الداعية ديدات إثر عملية اغتيال بجنوب إفريقيا

توفى الناشط الإسلامي يوسف ديدات، الجمعة، متأثر بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار من مجهول الأربعاء الماضي.

ويوسف (65 عاما) هو نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، باغته مجهول وأطلق عليه النار أثناء تواجده خارج محكمة الصلح ببلدة فيرولام، شمال العاصمة الساحلية لجنوب إقريقيا دوربان، حسبما نقل موقع “إندبندنت أونلاين” المحلي.

وقال المتحدث باسم شرطة فيرولام، ثيمبيكا مبيلي، إنّ ديدات كان برفقة زوجته عندما أطلق النار عليه.

وأضاف أنه حتى الساعة (19: 30 ت.غ) من مساء الجمعة، لم يتم التعرف على دوافع الحادثة.

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ولفتت زوجة ديدات أن المهاجم “مازال هاربا”، حسب المصدر ذاته.

بدوره، أوضح بريم بالرام، المتحدث باسم وحدة الإسعافات الأولية في جنوب إفريقيا، أنه “لم يكن معروفا أسباب تواجد ديدات في المحكمة أثناء تعرضه لإطلاق النار”.

وتابع: “اتجه شخص إلى ديدات وأطلق النار عليه ثم هرب باستخدام مركبة كانت متوقفة “. –