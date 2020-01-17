البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الدفاع والسريع

انتهت المباراة التي جمعت مساء اليوم الجمعة، بين فريق الدفاع الحسني الجديدي وضيفه سريع واد زم، لحساب الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

ولم ينتظر “فارس دكالة” أكثر من 6 دقائق على بداية المباراة، التي احتضنها ملعب العبدي بالجديدة، ليفتتح حصة التسجيل عن طريق مهاجمه سايمون مسوفا بضربة رأسية استقرت في شباك محمد عقيد حامي عرين الضيوف.

ونجح السريع قبل 5 دقائق على نهاية الفصل الأول من اللقاء، في إدراك التعادل بواسطة اللاعب المالي عبد الله ديارا، بكرة نصف هوائية، لتنتهي مجريات الجولة الأولى بالتعادل هدف لمثله.

وسيطرت النتيجة التي خلصت إليها مجريات الشوط الأول من المواجهة، على الـ45 دقيقة الثانية من المقابلة، إذ لم يفلح مهاجمو الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، قبل أن تعلن صافرة الحكم محمد النحيح عن نهاية المباراة بلا غالب ولا مغلوب.

وأضاف كل فريق عقب هذا التعادل نقطة إلى رصيده، حيث قفز الدفاع الجديدي المنقوص مؤقتا إلى الرتبة السابعة برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق نقطة وحيدة عن سريع واد زم صاحب المركز التاسع.