جت المثلث: إطلاق نار ومطاردة بوليسية واعتقال شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا تنسب له شبهات إطلاق النار على منزل في قرية جت بمنطقة المثلث، وقعت مساء اليوم، الجمعة، دون التبليغ عن إصابات.

ووفقا لشهود عيان قام مجهولون باقتحام حي سكني وإطلاق النار صوب أحد المنازل دون تسجيل إصابات بشرية، وعقب ذلك نشبت مناوشات بين بعض الشبان ومطاردة فيما بينهم بالسيارات.

Advertisements

وخلال الشجار، تم استدعاء الشرطة التي قامت بمطاردة أحد الشبان واعتقاله بشبهة حيازة مسدس وإطلاق الرصاص.

وأفاد شهود عيان، في حديث لـ"عرب 48"، بسماع دوي إطلاق نار خلال مطاردة الشرطة للشاب الذي تم اعتقاله وخلال مطاردة أخرى وقعت بين بعض المركبات.