شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قوات تركية خاصة لطرابلس لحماية أعضاء الوفاق والان مع التفاصيل

الجمعة 17 يناير 2020 صورة أرشيفية أفاد الحساب الرسمي لموقع قناة "العربية" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بوصول قوات تركية خاصة إلي طرابلس الليبية، وذلك بهدف حماية شخصيات في الوفاق، وأكدت مصادر العربية وصول سوريون يحملون جوازات سفر تركية لقيادة مجموعات قتالية في ليبيا.





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