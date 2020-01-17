شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل الداعية «أحمد ديدات» متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي اليوم الجمعة الداعية يوسف ديدات نجل الداعية الشهير “أحمد ديدات” بعد يومين من إطلاق مجهول الرصاص على رأسه أمام محكمة في مدينة فيرولام بجنوب أفريقيا.

وبعد نقله إلى المستشفى عقب الحادث، نفت السلطات وفاته، وقال مقربون منه أمس إنه دخل في غيبوبة، لكن أُعلنت وفاة الداعية الإسلامي اليوم الجمعة.

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ونقل الموقع الإخباري المحلي “إندبندنت أونلاين” عن، رئيس، نجل الداعية، “يوسف ديدات” قوله إن العائلة والأصدقاء كانوا إلى جواره عندما لفظ أنفاسه الأخيرة في تمام الساعة 02:40 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس: “تعبر الأسرة عن امتنانها العميق للدعم الذي تلقته من العائلة والأصدقاء والمجتمع”.

ووفقًا لشهود عيان، كان يوسف ديدات، يتجه نحو المحكمة بصحبة زوجته صباح الأربعاء عندما اقترب منه رجل وأطلق عليه الرصاص، ثم فر هاربًا من موقع الحادث، وقالت الشرطة إن الدوافع وراء الهجوم ليست واضحة مع استمرار هروب المشتبه به.