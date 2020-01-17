شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف»: أطفال ليبيا يتعرضون لمعاناة شديدة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المنظمة في بيان صادر أمس: "إن الأطفال في ليبيا، يتعرضون لمعاناة شديدة وسط العنف والفوضى الناجمين عن الحرب الأهلية التي طال أمدها في البلاد"، مضيفةً أن البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال للرفاه والبقاء على قيد الحياة، تعرضت إلى الهجمات، ما أدى إلى إصابة حوالي 30 مرفق صحي بالضرر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق 13 منها.
وأشارت إلى تعرض المدارس للهجمات والتهديد بالعنف ما أدى إلى إغلاق عدد منها. وأصبح حوالي 200 ألف طفل محرومون من حقهم في التعليم، إضافة إلى تعرّض شبكات المياه للهجمات وقاربت أجهزة إدارة النفايات على الانهيار، ما يزيد بشكل كبير من خطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه، ومن ضمنها الكوليرا.
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