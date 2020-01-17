شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ندعم جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر (بشأن ليبيا) وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار هناك". وأضاف الوزير، مغردا، أنه "يتطلع لنجاح مؤتمر برلين" وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس، إن مؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددا في ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: ندعم جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.