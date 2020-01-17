شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تحقق في جرائم القتل والخطف بالبصرة والان نبدء بالتفاصيل
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، إن"اللجنة استكملت التحقيق بالأوضاع الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة مؤخراً"، مشيراً الى أن"التقرير الذي سيُقرأ من اللجنة في البرلمان شخص تقصيراً من بعض القيادات الأمنية".
وأضاف الزيادي أن "التقرير أوصى بإحالة بعض المقصرين الى التحقيق والنقل وإجراءات أخرى لكي لا تتكرر حالات القتل والخطف في المحافظة أو بقية المحافظات الأخرى"، لافتاً الى أن"اللجنة تنتظر تصويت مجلس النواب على التقرير للمضي بتلك التوصيات".
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